Esenyurt'ta oto yetkili servis binasında yangın

Esenyurt'ta bir otomobil firmasının yetkili servisinin bulunduğu binada çıkan yangın hasara neden oldu.

Esenyurt'ta oto yetkili servis binasında yangın

Gökevler Mahallesi D-100 kara yolu Hadımköy bağlantı noktasında, oto yetkili servisinin bulunduğu 4 katlı binanın dış cephesinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri elektrik aksamından kaynaklandığı belirtilen yangını söndürdü.

Yangın sonucu binada hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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