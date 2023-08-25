Eski eniştesini vurdu! '' Ablamı tehdit ediyordu!''

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesinde meydana gelen silahlı kavgada ablasının çıplak fotoğraflarını paylaşacağını söyleyen eski eniştesini tabancayla ağır yaralayan şüpheli yakalandı.

Eski eniştesini vurdu! '' Ablamı tehdit ediyordu!''
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Olay 2 gün önce saat 23.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Eski eniştesini vurdu! '' Ablamı tehdit ediyordu!'' - Resim : 1

ESKİ ENİŞTESİNİ VURDU! '' ABLAMI TEHDİT EDİYORDU!''

Muhammed M.(25), ablası Sibel M.'nin ayrıldığı eski eşi Muhammed E.'nin (27) ablasına çıplak fotoğraflarını sosyal medya paylaşacağını söyleyerek şantaj yaptığını öğrendi. Eski eniştesiyle Kasımefendi Caddesinde buluşan Muhammed M., şahsı uyardı. Bir anda tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Muhammed M., elindeki tabancayla eski eniştesi Muhammed E.'yi (27) göğsünden yaraladı. Göğsüne isabet eden mermiyle yaralanan şahıs, bakkala sığındı. Saldırgan kaçarak kayıplara karıştı.
Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Eski eniştesini vurdu! '' Ablamı tehdit ediyordu!'' - Resim : 2

BURSA'DA YAKALANDI

Bursa'nın Osmangazi ilçesine kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Şüpheli Muhammed M. ifadesinde, "Ablamın eski eşi, ablama çıplak fotoğraflarını internette paylaşacağı yönünde rahatsız etmiş. Bende görüşmeye gittim. Kavga çıktı. Kavgada elimdeki tabancayla ateş ettim" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski eniştesini vurdu! '' Ablamı tehdit ediyordu!'' - Resim : 3

Eski eniştesini vurdu! '' Ablamı tehdit ediyordu!'' - Resim : 4

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