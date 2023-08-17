Eskişehir'de anız yakımı ormanı kül ediyordu! Ekiplerin erken fark edişi olayı önledi

Buğday biçimi sonrası kalan çöpleri olarak bilinen anız yakması tehlikeli anlara sebep oldu. Ormana sıçramak üzere olan ateş parçaları ekipler tarafından anında söndürüldü.

Eskişehir'de anız yakımı ormanı kül ediyordu! Ekiplerin erken fark edişi olayı önledi

Eskişehir’de anız yakılması sonucu tarlada başlayan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürülürken, 30 dönümlük alan zarar gördü.

ANIZ YAKACAĞIZ DİYE ORMANI YAKACAKLARDI

Eskişehir'de anız yakımı ormanı kül ediyordu! Ekiplerin erken fark edişi olayı önledi - Resim : 1
Yangın, saat 14.20 civarında Tepebaşı ilçesine bağlı Bozdağ ve Beştaşpınar mahalleleri arasında bulunan tarlada başladı. Anızların yakılması nedeniyle başlayan ve geniş bir alana yayılan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Yangın bölgesine Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin ulaşırken, 2 arasöz ve 2 itfaiye aracı sevk edildi.

Alevleri söndürmeye yardım eden mahalle halkı traktörleri ile yangın bölgesi etrafında güvenlik şeridi oluştururken, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de su takviyesi yapmasıyla yangın ormanlık alana geçmeden söndürüldü. Yangın sonucunda 30 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

# Eskişehir # orman # yangın
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