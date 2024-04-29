Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, izinsiz kazı yaptığı iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin, ev ve eklentisinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce, Cumhuriyet savcısının koordinesinde düzenlenen operasyonda, 4 zanlı, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Kazı alanında, yılan kamera ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

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