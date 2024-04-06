Evlenmelerine izin verilmeyen kuzenler ölü bulundu!

Olay, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde meydana geldi. Biri kız, diğeri ise erkek iki kuzen silahla vurulmuş halde bulundu.

Evlenmelerine izin verilmeyen kuzenler ölü bulundu!
Editör: Yağmur Biçen

Edinilen bilgiye göre olay, dün Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Yukarı Dilimli Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, silah sesi duyanlar evin içerisine girdiklerinde Helin ve Emir Altundağ isimli kuzenlerin kanlar içerisinde olduğunu gördü.

Çağrılan ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kuzenler, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kuzenlerin cesetleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Öte yandan evlenmelerine izin verilmeyen Emir Altundağ’ın önce kuzeni Helin Altundağ’ı göğsünden vurup daha sonra aynı silahla kafasına ateş açarak intihar ettiği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# şanlıurfa # kuzen
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