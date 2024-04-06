CHP Genel Merkezi'nden Belediye Başkanları'na "bize danışın" uyarısı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin imzasıyla 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından seçilen belediye başkanlarına yazı gönderildi.

belediye başkanlarına gönderilen yazıyla, üst yönetim, belediye şirketleri ve iştiraklerinde gerçekleştirilecek yönetici ve uzman kadro atamaları ile belediye başkan yardımcısı atamalarının parti genel merkezi ile görüş alışverişinde bulunarak karara bağlanmasını istendi.

Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Yine bu çerçevede, Türkiye'nin dört bir yanında görevi devraldığımız belediyelerimizin iletişim ve kamuoyuyla bilgi paylaşımı süreçlerini partimiz genel merkezi ile eşgüdüm içinde yürütmesi gerekmektedir.

Aynı şekilde, belediye üst yönetiminde, belediye şirketlerinde ve iştiraklerde gerçekleştirilecek yönetici ve uzman kadro atamaları ile belediye başkan yardımcısı atamalarının Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımız ile görüş alışverişinde bulunarak karara bağlanması önem taşımaktadır."