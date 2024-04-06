Van'daki hukuksuzluğa karşı duruşun bayraktarı Vatan Partisi oldu!

Vatan Partisi Van’da belediye başkanlığının DEM Partili Abdullah Zeydan’a verilmesine tepki gösterdi. İzmir ve Mersin'de açıklamalar yapıldı. İzmir İl Başkanı Serhan Bolluk, "hükümet bu zaaftan kurtulmalı yoksa ayakta kalamaz" dedi.



Van Büyükşehir Belediyesi Dem Parti'ye armağan edildi. İlk tepki Vatan Partisi'nden geldi.



İzmir'de basın açıklaması yapan Vatan Partisi İl Başkanı Serhan Bolluk, Ak Parti'yi uyardı: "Hükümet ve devlet bu zaaftan arınmak zorunda yoksa ayakta kalamaz etrafımız tehdit dolu!" dedi.



Bir açıklamada Mersin'de yapıldı. Mersin İl Sekreteri Fırat Arkalı, hükümetin zaaftan sıyrılması gerektiğini belirtti.



