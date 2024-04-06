Şehit babası Zeydan'a mazbata verilmesine tepki gösterdi!

Kıblesi Kandil olan Dem Partili Abdullah Zeydan'ın 2015'te Dağlıca Taburunun kapısına gitmiş ve "Biz askerin konumlandığı yeri biliyoruz" diyerek tehditler savurmuştu. O sözlerinden ardından Tabur Komutanı Kurmay Yarbay İlker Çelikcan ile 16 askerimiz şehit olmuştu. Şehit yarbayın babası Niyazi Çelikcan Zeydan'a mazbata verilmesine tepki gösterdi, "Başımızdakiler utansın" dedi.

Anayasa Mahkemesi, HDP'yi kapatmadı. Devlet Hazineden bölücü örgütün uzantısı Dem Parti'ye 1 milyar lira seçim yardımı yaptı. Yüksek Seçim Kurulu'da seçilme yeterliliği olmamasına rağmen Abdullah Zeydan'a Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlık mazbatasını verdi.



DEM Partili Abdullah Zeydan 2015 yılında HDP milletvekiliyken, Dağlıca Taburuna gitmiş komutan ile görüşmek istemişti.



Zeydan’ın tehditler savurduğu Tabur Komutanı Kurmay Yarbay İlker Çelikcan’dı. Bu olaydan 2 buçuk ay sonra Dağlıca komutanı Çelikcan ve 16 Mehmetçik ABD destekli PKK saldırısında şehit olmuştu. Bordo bereli yarbay Çelikcan'ın babası Niyazi Çelikcan, Abdullah Zeydan'a mazbata verilmesine tepki gösterdi.

Aydınlık Gazetesi'ne konuşan Çelikcan:

"Başımızdakiler utansın. Büyük hatalar yapıldı. Ülkenin altına bomba döşeniyor. HDP işini yapıyor. Siz niye izin verdiniz? Teröriste mazbatayı verdiler. Seçime nasıl girmesine izin verdiler. Genel Bilgi Toplama sisteminde herkesin ne olduğu belli oluyor, bunu bilmiyorlar mıydı?" dedi.



Abdullah Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin hakkında verdiği terör örgütü üyeliği ve terör örgütü propagandası hükmüne rağmen Belediye Başkanlığı koltuğuna oturtuldu.



