Fatih'te tarihi bina çöktü: Yoldan geçenler vardı
İstanbul Fatih'te iki katlı tarihi ahşap binada kısmi çökme meydana geldi.
Küçük Ayasofya Mahallesi Kadırga Limanı Caddesi'ndeki iki katlı tarihi ahşap binanın bir kısmı akşam saatlerinde çöktü.
Bu sırada yoldan geçen turistler ve vatandaşlar tehlike atlattı.
İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekipler, tarihi yapı olduğu için enkaza dokunmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
# istanbul # fatih # tarihi binaAnkara'da o yollar trafiğe kapatılacak O illere dikkat! 2 gün sürecek Naci Görür'den İstanbul için uyarı Arnavutköy'de feci kaza