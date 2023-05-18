Fatih'te tarihi bina çöktü: Yoldan geçenler vardı

İstanbul Fatih'te iki katlı tarihi ahşap binada kısmi çökme meydana geldi.

Fatih'te tarihi bina çöktü: Yoldan geçenler vardı
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Küçük Ayasofya Mahallesi Kadırga Limanı Caddesi'ndeki iki katlı tarihi ahşap binanın bir kısmı akşam saatlerinde çöktü.

Bu sırada yoldan geçen turistler ve vatandaşlar tehlike atlattı.

İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekipler, tarihi yapı olduğu için enkaza dokunmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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