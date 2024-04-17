FETÖ'den aranan astsubay yakalandı!
FETÖ'den aranan astsubay Isparta’da yakalandı.
Isparta’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ihraç Astsubay yakalandı. Ardından da cezaevine gönderildi.
Isparta’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan, adli makamlarca “6 yıl 3 ay” hapis cezası ile aranan ihraç Astsubay E.G Isparta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yakalandı.
Gözaltına alınan E.G Isparta Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı