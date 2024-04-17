FETÖ'den aranan astsubay yakalandı!

FETÖ'den aranan astsubay Isparta’da yakalandı.

FETÖ'den aranan astsubay yakalandı!
Editör: Yağmur Biçen
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Isparta’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ihraç Astsubay yakalandı. Ardından da cezaevine gönderildi.


Isparta’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan, adli makamlarca “6 yıl 3 ay” hapis cezası ile aranan ihraç Astsubay E.G Isparta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yakalandı.


Gözaltına alınan E.G Isparta Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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