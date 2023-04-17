Fikirtepe'de Kentsel Dönüşüm Projesi konutları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende teslim edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Anahtar Teslimi ile 2. ve 3. Etaplarda Kentsel Dönüşüm Başlangıç Töreni'nde konuştu.

Kura töreninde yer alan vatandaşların Kadir Gecesi'ni tebrik eden Erdoğan, ramazan ayı ve bayramların son yıllarda önce salgın felaketi, bu yıl da deprem felaketinin gölgesi altında yaşandığını anlattı.

Devletin gücü ve milletin birliği, beraberliği, dayanışması sayesinde bu felaketlerin üstesinden geldiklerini vurgulayan Erdoğan, "Yaşadığımız her felaket bize bundan sonrası için almamız gereken tedbirleri tekrar hatırlatıyor. Depremin ağır sonuçlarıyla ilgili olarak 1999 yılından kalma bir tecrübemiz zaten vardı. Asrın felaketi 6 Şubat depremleri ise etki ve yıkım alanının büyüklüğüyle yaşayanların ifadesiyle adeta bir küçük kıyamet şeklinde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ülkenin Doğu Anadolu'dan başlayıp Marmara'ya kadar iki koldan gelen bir fay hattı tehdidiyle karşı karşıya olduğuna işaret ederek, sel, yangın, heyelan ve başka afet risklerini de tamamen içine alan bir afet risk yönetimi sistemi kurmak amacıyla uzun süredir yoğun gayret gösterdiklerini kaydetti.

"İSTANBUL ÖNCELİKLERİMİZİN BAŞINDA YER ALMAK MECBURİYETİNDEDİR"

Kentsel dönüşüm projelerine verdikleri öneme vurgu yapan Erdoğan, şöyle konuştu:

- Elbette afet riski olan her yerde bu projeleri uygulayacağız ama nüfus yoğunluğu, insani ve ekonomik sonuçları, stratejik konumu gibi hususlar sebebiyle İstanbul önceliklerimizin başında yer almak mecburiyetindedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım döneminde şehrin doğu ve batı istikametinde sağlam, huzurlu yerleşim yerleri kurmak için çok çaba sarf ettik. Ardından başbakanlığımız ve cumhurbaşkanlığımız dönemlerinde bu anlayışı TOKİ vasıtasıyla Türkiye'nin tamamında bugüne kadar 81 vilayetimizde yaptığımız 1 milyon 180 bin TOKİ konutuyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bu depremlerden de bu konutlarımız alınlarını akıyla çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki 11 ilde yapacakları konutlarla bu şehirleri yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

"20 MİLYONA YAKIN İNSANIMIZI GÜVENLİ YUVALARA KAVUŞTURDUK"

Kentsel dönüşüm projeleriyle de bugüne kadar ülkenin dört bir yanında 3,3 milyon konutun inşasını sağladıklarını bildiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: