Fındıkta hasadın ardından sırada patoz var

Uzun bir emeğin ardından fındık hasadı bitti, sırada patoz işlemi var.

Ordu'da patoz mesaisi erken saatlerde başlıyor. Patozun saatlik ücreti 2 bin lira.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, verimin düştüğünü söyledi.

Fındık 11 ay bakım isteyen bir ürün. Üretici bütün işlemlerden sonra fındığı satacak.

PATOZ NEDİR?

Patoz, tohumları düşürmek için bitkiyi döverek, kaba yemleri, kültür yem bitkilerinin sav ve dallarını öğütmede veya fındıkların dış kabuklarını ayırmada kullanılan bir tarım makinesidir. Fındık hasadından sonra fındığın yeşil dış kabuğu, patoz sayesinde ayrılarak temizlenir.