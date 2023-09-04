Futbol antrenöründen antrenmanda 12 yaşındaki çocuğa dayak

Konya Ereğli'de halı sahada maç sırasında antrenörün 12 yaşındaki öğrencisini dövmesi kameraya yansıdı.

Futbol antrenöründen antrenmanda 12 yaşındaki çocuğa dayak
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Konya’nın Ereğli ilçesinde halı sahada maç sırasında antrenörün 12 yaşındaki öğrencisini dövmesi kameraya yansıdı. Çocuğun babası şikayetçi olurken, aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olan antrenör hakkında idari soruşturma başlatıldı.

EVE GELİNCE ANNESİNE SÖYLEDİ


Olay, 2 Eylül Cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaz futbol okuluna giden 12 yaşındaki S.E.G., eve geldiğinde ailesine maç sırasında oğluna faul yaptığı beden eğitimi öğretmeni ve futbol okulu antrenörü H.A.’nın kendisini dövdüğünü söyledi.

Futbol antrenöründen antrenmanda 12 yaşındaki çocuğa dayak - Resim : 1

Olayı haber alan S.E.G.’nin babası Ümit G., halı sahanın kamera kayıtlarını izlediğinde şok olduğunu, öğretmenin oğlunu sorgusuz sualsiz dövdüğünü ifade etti ve sürecin takipçisi olacağını söyledi:

- Çocuğum hoca ile sorun yaşadık dedi. Ben de ilk etapta öğretmeni haklı gördüm, acaba mı dedim. 'Videoyu izle baba, ondan sonra beni ara' dedi. Videoyu izledikten sonra elim ayağım boşaldı, titredim, hiçbir şey yapamadım. Ondan sonra hocayı aradım. Hoca 'Geleceğim' dedi. Geldi, görüştük. Ondan sonra da çocuğumu hastaneye götürüp darp raporu aldım, oradan da emniyete şikayetçi oldum. Bir çocuk bu şekilde dövülmez. Tek isteğim bu çocuklara bir daha böyle bir şey yapmasın, görevden alınmasını istiyorum.

Futbol antrenöründen antrenmanda 12 yaşındaki çocuğa dayak - Resim : 2

Antrenöründen dayak yiyen S.E.G. de öğretmeninin ikili mücadeleye girdiğini ve onu düşürdüğünü anlattı:

- Sonra Halil hoca da, onun babası geldi bana vurdu. Tokat attı, gözlüğümün camı çıktı yere düştü, onu aldım. Giderken benim enseme vurdu, yere düşürdü, tekmeledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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