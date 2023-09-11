Gaziantep yeniden ayağa kalkıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı İpek Yolu Kalkınma Ajansı tarafından yapılan Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye İlçelerinde 328 iş yeri kapasitesi bulunan "İpek Yolu Çarşıları" inşaatında sona gelindi.



52 bin metrekarelik alana yayılan ve depreme dayanıklı çelik konstrüksiyondan inşa edilen çarşıda esnaflara anahtar teslimi yapılmaya başlandı.



İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, İpek yolu çarşılarıyla bölgenin ticaret ekosisteminin canlanacağını açıkladı.



Akyılmaz, Bölgedeki işsizliğin bitirilmesi için yeni istihdam alanları açılacağını söyledi.



Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde "Genç Girişimcilik Merkezleri" kurulduğunu ifade eden Akyılmaz, Gençliğin üretime teşvik edileceğini açıkladı.



Öte yandan çarşının tamamlanmasıyla birlikte yeniden işe başlayan esnaflar umut dolu mesajlar verdiler



