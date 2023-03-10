Gaziantep'te deprem ( Gaziantep depremi 10 Mart )
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
Ayrıntılar geliyor...
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