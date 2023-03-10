Gaziantep'te deprem ( Gaziantep depremi 10 Mart )

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Gaziantep'te deprem ( Gaziantep depremi 10 Mart )
Gaziantep'te deprem / 2023
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Ayrıntılar geliyor...

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