Gençlik 100. Yılda Anıtkabir'de
Türk Gençliği Cumhuriyetin 100. Yılında Anıtkabir’de olacak. Farklı üniversitelerden bir araya gelen Atatürk Düşünce Toplulukları 100'üncü yıl yürüyüşünde 10 binlerce genci buluşturacaklarını ilan etti. Gençler, yurttaşları 29 Ekim'de Anıtkabir’e davet etti.
Türk gençliği Cumhuriyetin 100. Yılını büyük heyecan ve coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Farklı üniversitelerden "100'üncü yıl yürüyüşü" için bir araya geleceklerini açıklayan Atatürkçü Düşünce Toplulukları 29 Ekim etkinlik programlarını ilan etti.
Türk gençliğini ’Yüzyılın Yürüyüşü” ile Ankara’ya davet eden üniversite toplulukları büyük buluşma için Türkiye’nin dört bir yanından otobüslerin kalkacağını duyurdu.