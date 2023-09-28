Gökte ve yerde heyecan yaratan TEKNOFEST’in ikinci günü de dolu dolu geçti. Festivale katılan İzmirliler unutulmaz anlar yaşadı.

Teknofest İzmir'in 2. Günü

İzmir semalarında her an bir hava aracının olduğu festivalde Türkiye’nin milli uçak motoru sergilendi. TUSAŞ Motor Sanayi AŞ Genel Müdürü Mahmut Akşit, uçak motoru hakkında bilgi verdi.



ASESLSAN, az sayıda ülkenin yaptığı bir radara daha imza attı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, çoklu hedef takibi yapan, uzun menzilde hedef ayrıştıran, deniz modlarından hareketli hedef takibi yapan MURAD adı verilen milli radarın AKINCI TİHA’ya yerleştirildiğini açıkladı.



Sloganlarından biri "Bir Çocuk Gelsin Bir Uçağa Dokunsun" olan havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde, öğrenciler de hayallerindeki hava araçlarını yakından görme ve dokunma fırsatını buldu. Ses Aç

Paraşüt eğitimi amaçlı üretilen dikey rüzgar tüneli, festivalde büyük ilgi görüyor. Uçak mühendisliği öğrencisi Hatice Nur Songül yaşadığını deneyimini anlattı. İzmir Çiğli Havalimanı’nda devam eden festivalde farklı konularda 104 girişimci birbirleriyle yarıştı.

Hava yağışlı olsa da TEKNOFEST’e katılımı hiç etkilemedi. 600 bin kişi festivale katılmak için başvuru yaptı. 1 Ekim’e kadar ziyaretçi sayının 1 milyonu geçmesi bekleniyor.