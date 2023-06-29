Gökçeada-Kabatepe feribot seferleri arttırıldı

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın ve 1 Temmuz'da Gökçeada-Kabatepe feribot hattında yapılacak mevcut tarifeye 40 sefer ilave etti.

Gökçeada-Kabatepe feribot seferleri arttırıldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Gökçeada-Kabatepe hattında yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşların mağdur olmamaları için ek seferler planlandı.

Buna göre, yarın mevcut tarifeye ilaveten Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00 ve 23.00'te, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise saat 05.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00 ve 23.55'te de sefer yapılacak.

Cumartesi günü ise Kabatepe'den saat 03.00, 06.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 ve 22.00’de, Gökçeada'dan ise saat 03.00, 04.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00 ve 23.55'te ek seferler gerçekleştirilecek.

Güncel sefer tarifesi ile ek sefer planlamalarına "www.gdu.com.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# gökçeada # Kabatepe # feribot
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Çok Okunanlar
1 IQ'sunun sınırı yok!
2 Şehri bir gecede terk ettiler!
3 Yaşlılığın şifresi çözüldü!
4 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
5 Altın fiyatları bugün ne kadar?