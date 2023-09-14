Göletlere 562 bin yavru sazan balığı bırakıldı

Orman Müdürlüğü tarafından "su kaynaklarının balıklandırılması" projesi çerçevesinde, Çankırı'daki 26 gölete 562 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Göletlere 562 bin yavru sazan balığı bırakıldı
Göletlere 562 bin yavru sazan balığı bırakıldı
Editör: Süleyman Daban
Son Güncelleme:

Çankırı il genelinde bulunan 26 gölete İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 562 bin yavru sazan balığı salındı.
Çankırı’da hem balık popülasyonunun devamını sağlamak hem de göletlerdeki ekosistemin canlı tutulması amacıyla yapılan balıklandırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "su kaynaklarının balıklandırılması" projesi çerçevesinde il genelindeki 26 gölete 562 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Ayvalık'ta evler doğalgaza kavuştu!Ayvalık'ta evler doğalgaza kavuştu!Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Yurt # Çankırı # gölet # sazan
Çok Okunanlar
41 şehre yüksek hızlı tren geliyor!
41 şehre yüksek hızlı tren geliyor!
Mutluluk veren yiyecekler neler? Sizi mutlu edecek 8 besin
Mutluluk veren yiyecekler neler? Sizi mutlu edecek 8 besin
Cumhurbaşkanı Erdoğan günde kaç saat uyuyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan günde kaç saat uyuyor?
Kanser tedavisi gören ünlü oyuncu Ayçin Tuyun'dan flaş gelişme!
Kanser tedavisi gören ünlü oyuncu Ayçin Tuyun'dan flaş gelişme!
Benzine zam geldi!
Benzine zam geldi!
Öne Çıkanlar "Yaptığınız Banyoya Bile Karışacaklar!" | "Erdoğan'a Küreselcilerden Baskı Var"-K.Kamacı - D.Akdeniz "Yaptığınız Banyoya Bile Karışacaklar!" | "Erdoğan'a Küreselcilerden Baskı Var"-K.Kamacı - D.Akdeniz Beşiktaş'ın Lingard ısrarı sürüyor! Beşiktaş'ın Lingard ısrarı sürüyor!