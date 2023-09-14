Göletlere 562 bin yavru sazan balığı bırakıldı

Çankırı il genelinde bulunan 26 gölete İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 562 bin yavru sazan balığı salındı.

Çankırı’da hem balık popülasyonunun devamını sağlamak hem de göletlerdeki ekosistemin canlı tutulması amacıyla yapılan balıklandırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "su kaynaklarının balıklandırılması" projesi çerçevesinde il genelindeki 26 gölete 562 bin yavru sazan balığı bırakıldı.