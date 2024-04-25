Görenler toz bulutu sandı gerçek daha sonra ortaya çıktı! Tokat'ta hayrete düşüren olay

Tokat'ın Yeşilırmak Mahallesi'nde bir mobilya mağazasının önündeki süs bitkisine toplanan arılar, çevredeki esnaf ve vatandaşları tedirgin etti. Arıları gören esnaf, sakinleşmeleri için arılara su vererek yardımcı oldu. Arı sürüsünün dağılmaması üzerine bölgedeki arıcılardan yardım istendi. Özel kıyafetlerini giyip gelen arıcılar, arı sürüsünü kontrol altına almak için çabaladı. Yetkililler, arı sürüsünün daha güvenli bir alana taşınarak bal üretimi için kullanılacağını belirtti.

TOZ BULUTU GİBİ CADDE ÜZERİNDE GÖRÜLDÜLER

Arıların toz bulutu gibi cadde üzerinden geldiğini söyleyen Tuğrul Eray, "Arılar toz bulutu halinde gelerek mağaza önünde durdu. Biz bir şey mi oldu diye korktuk. Erkek arı oğul verdiği için bunlar sokmuyormuş. Süs ağacında durdular. Arıcı arkadaşı çağırdık. Kendisi de geldi 10 dakika içerisinde arıları topladı. Ama arılar ilk geldiğinde buradan geçenler korktu. Vatandaşlar arılar saldıracak sandı ama bir şey olmadı. Biz de su verdik" dedi.

Arıcılıkla uğraşan Serkan Arslan ise arıların oğul verdiği için tehlikeli olmadığını söyleyerek şerbetle toplayarak götürdü.