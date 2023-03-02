GSM şirketlerine deprem soruşturması

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın, depremde iletişimin kopması nedeniyle Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'a soruşturma açıldığını söylediği aktarıldı.

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, başkanı olduğu Türk Telekom ile Vodafone ve Turkcell'e depremde yaşanan iletişim aksaklığı nedeniyle soruşturma açıldığını söyledi.

Habertürk yazarı Kemal Öztürk, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı, eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı ve halen Türk Telekom'un başkanlığı görevini de yürüten Ömer Fatih Sayan ile yaptığı telefon görüşmesini köşesinden aktardı.

Depremde iletişimin kopması nedeniyle Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'a soruşturma açıldığı bilgisini veren Kemal Öztürk'ün yazısının ilgili bölümü şöyle: