15 yaşındaki genç kız erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Olay, akşam saatlerinde Arap Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp, erkek arkadaşı olduğu öne sürülen biriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından defalarca bıçaklanan Çetinalp, kanlar içinde yere düştü. Olayın ihbar edilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Vahşice öldürülen Hacer Çağla Çetinalp'in cenazesi, savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.