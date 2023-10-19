Güvenlik Korucuları Cumhuriyet'in 100. Yılı Kutladı

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan güvenlik korucuları, Nemrut Dağı'nın zirvesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılını kutladı. Tatvan ilçesinde bir araya gelen 50 güvenlik korucusu, ellerinde Türk bayraklarıyla Nemrut Dağı'nın zirvesine çıktı. Güvenlik korucuları, "Gökte ay yıldızlı bayrak, Cumhuriyet sonsuza dek yaşayacak", "Yüz yıllık miras Cumhuriyet", "İstiklal'den İstikbal'e, Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" yazılı pankartlar açtı. "Vatan sana canım feda" sloganı atan güvenlik korucuları, daha sonra Nemrut Krater Gölü'nün çevresini dolaştı, fotoğraf çekti.