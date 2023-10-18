Cumhuriyet'in 100. Yılında Anıtkabir'e! CKD ve TGB Vatandaşı 29 Ekim'de Anıtkabir'e Çağırdı

CKD ve TGB 29 Ekim çalışmaları için sahaya indi. Ankara’da yaptıkları masa çalışmasında vatandaşlara “Hem 100’üncü yılımızı kutlayalım hem de Filistin için yürüyelim” dediler. Çalışmada Cumhuriyet Kadınları Derneğine üye olmak isteyen vatandaşlar da oldu.

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Türkiye 29 Ekim’de 100'üncü yıl etkinliklerini planlamaya hız kesmeden devam ediyor. Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Türkiye Gençlik Birliği de vatandaşları Birinci Meclis önünde başlayacak yürüyüşe davet etti.

CKD ve TGB Vatandaşları 100. Yıl Yürüyüşüne Çağırdı

Ankara’da yaptıkları masa çalışma ile vatandaşlara bildiri dağıtan üyeler, yürüyüşün sadece 100. yıl için değil Filistin’de yapılan saldırılar içinde olduğunu belirtti. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Sekreteri Aysan Canver ve Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Kayahan Çetin yürüyüş hakkında bilgi verdi. Çalışmada vatandaşlar Cumhuriyet Kadınları Derneğine de üye oldu.

29 Ekim'in 100. Yılında Yeniden Türk Devrimi'ne Yine Ankara'ya29 Ekim'in 100. Yılında Yeniden Türk Devrimi'ne Yine Ankara'yaSiyaset

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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