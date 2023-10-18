Cumhuriyet'in 100. Yılında Anıtkabir'e! CKD ve TGB Vatandaşı 29 Ekim'de Anıtkabir'e Çağırdı

Türkiye 29 Ekim’de 100'üncü yıl etkinliklerini planlamaya hız kesmeden devam ediyor. Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Türkiye Gençlik Birliği de vatandaşları Birinci Meclis önünde başlayacak yürüyüşe davet etti.

CKD ve TGB Vatandaşları 100. Yıl Yürüyüşüne Çağırdı

Ankara’da yaptıkları masa çalışma ile vatandaşlara bildiri dağıtan üyeler, yürüyüşün sadece 100. yıl için değil Filistin’de yapılan saldırılar içinde olduğunu belirtti. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Sekreteri Aysan Canver ve Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Kayahan Çetin yürüyüş hakkında bilgi verdi. Çalışmada vatandaşlar Cumhuriyet Kadınları Derneğine de üye oldu.