Habur gümrük kapısında uyuşturucu alarmı! Gümrük Muhafaza ekipleri kaç kilogram uyuşturucu yakaladı?

Irak’tan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Habur Gümrük Kapısı’na gelen bir tır narkotik suçlarla mücadele dahilinde şüpheli görülerek, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yakın takibe alınarak fiziki kontrole tabi tutuldu. Kontroller esnasında, yakıt deposunun vanalarının kapatılmış olduğu ve bu yolla deponun araçla olan bağlantısının kesildiği fark edildi. Yakıt deposunun içerisinde bulunan sıvı maddeden numune alınarak inceleme başlatıldı.

Aramaya katılan narkotik dedektör köpeklerin söz konusu maddeye ayrı ayrı kuvvetli tepkiler verdiği görülürken, uyuşturucu madde tespit cihazı ve test kitleriyle yapılan analizler neticesinde söz konusu sıvı maddenin metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu ortaya çıkarıldı.

245 KİLOGRAM METAMFETAMİNE!

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından başarıyla gerçekleştirilen operasyon sonucunda 245 kilogram metamfetamine konuldu.

Olayla ilgili soruşturma Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.