Kocaeli'de PKK operasyonu! 6 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de PKK/KCK'ya yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sosyal medyada terör örgütü lehine propaganda yaptıkları belirtildi.

Kocaeli'de PKK operasyonu! 6 şüpheli yakalandı
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Kocaeli'de PKK/KCK üyelerine yönelik operasyon yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, PKK-KCK/PYD/YPG içinde faaliyet yürüttükleri ve sosyal medya platformları üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları yönünde tespitler bulunan 6 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, M.T, Z.A, F.S, E.O, A.M. ve H.E.İ. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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