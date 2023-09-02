Hangi şehre kuvvetli yağış uyarısı verildi? Sağanak bekleniyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; yarın Kayseri'de beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle vatandaşların olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

Hangi şehre kuvvetli yağış uyarısı verildi? Sağanak bekleniyor
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Açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; 03.09.2023 Pazar günü ilk saatlerden itibaren Kayseri çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Hangi şehre kuvvetli yağış uyarısı verildi? Sağanak bekleniyor - Resim : 1

HANGİ ŞEHRE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI VERİLDİ? SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; yarın Kayseri'de beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle vatandaşların olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

Hangi şehre kuvvetli yağış uyarısı verildi? Sağanak bekleniyor - Resim : 2

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