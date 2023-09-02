Hangi şehre kuvvetli yağış uyarısı verildi? Sağanak bekleniyor

Açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; 03.09.2023 Pazar günü ilk saatlerden itibaren Kayseri çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

HANGİ ŞEHRE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI VERİLDİ? SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; yarın Kayseri'de beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle vatandaşların olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.