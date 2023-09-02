2 Eylül'de havalar nasıl olacak? Meteoroloji uyardı, nerelerde yağmur bekleniyor
2 Eylül'de havanın nasıl olacağı merak konusu. Yazın kavurucu sıcaklarının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağmur uyarısı yaptı. Peki hangi illerde ve bölgelerde yağış bekleniyor?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, 2 Eylül tarihinde Türkiye'nin birçok bölgesinde yağışlı bir gün yaşanması bekleniyor. Özellikle Marmara ve Karadeniz bölgeleri ile İç Anadolu'nun batısında gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Yağmurun, sıcaklıkları biraz daha serinleteceği ve rahatlatıcı bir etki yaratacağı tahmin ediliyor.
YURT GENELİNDE GENEL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Düzce, Sinop, Osmaniye, Kars ve Ardahan çevreleri ile Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneybatısında, akşam ve gece saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
- RÜZGAR: Kuzey kesimlerde kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyıları ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
YAĞIŞA DİKKAT EDİN!
Meteoroloji uyardı: Yağışların; öğleden sonra İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneybatısında, akşam ve gece saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması (21-50 kg/m²) beklendiğinden ani, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İLLERE GÖRE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
- EDİRNE °C, 34°C
Parçalı bulutlu
- İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakasının, öğleden sonra kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SAKARYA °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri ile Kütahya'nın güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- DENİZLİ °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İZMİR °C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
- MUĞLA °C, 34°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Osmaniye, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Isparta ve Burdur çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- ADANA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
- ANTALYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- HATAY °C, 31°C
Parçalı bulutlu, kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MERSİN °C, 33°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Konya çevreleri ve Eskişehir'in güney ilçelerinde, akşam saatlerinde Eskişehir'in doğusu, Konya'nın kuzeyi ve Kırşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- ANKARA °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney ve batı ilçeleri gece saatlerinde il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra güney, akşam saatlerinde doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- KONYA °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra il genelinde, akşam saatlerinde kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- SİVAS °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra güney ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Bolu, Düzce ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
- SİNOP °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile gece saatlerinde Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- AMASYA °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- TOKAT °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
- KARS °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
- VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
- SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık