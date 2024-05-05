Hatay Amik Ovası'nda 12 bin dönüm sular altında! Üreticiler kalıcı çözüm istiyor

Bölgenin en verimli toprakları sular altında kaldı. Burası Hatay’ın Amik Ovası… Depremin vurduğu kentte, üreticiler yaralarını bu bereketli topraklarla saracaktı. Ancak her yıl olduğu gibi, ova yine göle döndü. Vatandaşlar su baskının, Asi Nehri’nin önünün açılması, Antakya’daki tahta köprünün taşması ve Karasu Nehri’nin temizlenmemesi yüzünden yaşandığını belirtiyor. Bu durumdan en çok, Aşağı Oba, Gölova, Akdaş, Karabatak ve Arpahan Mahalleleri olumsuz etkileniyor.

Ovada hem tarım hem de mera alanları bulunuyor. Tarımsal faaliyetler durdu. Üreticiler, kayba dikkat çekti. Muhtardan çiftçiye, hayvan yetiştiricisinden vatandaşa tüm Hataylılar, kalıcı çözüm istiyor.