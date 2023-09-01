Hatay esnafı ayağa kalkmaya çalışıyor

Depremin üzerinden 7 ay geçti. Hatay esnafı toparlanmaya, yaralarını sarmaya çalışıyor. Ancak tek başına bu işi başarmaları mümkün değil. İskenderun Bakkallar ve Kuaförler Oda başkanları konteyner ihtiyacı olduğuna dikkat çekti. Devletin esnafa yardımcı olması gerektiği vurgulandı.

Editör: Hüseyin Güler
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Hatay esnafı ayağa kalkmaya çalışıyor. Eski günlerini mumla arıyor.

İskenderun Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Mustafa Çöloğlu, esnafın son durumu hakkında bilgi verdi.

Hatay esnafı ayağa kalkmaya çalışıyor - Resim : 1

DEVLET DESTEĞİ ŞART

Yıkım büyük oldu. Devletin desteği şart.

Sorunlardan biri de su krizi. Konteynerlerde alt yapı çalışmalarının tamamlanması gerekiyor.

İskenderun Berber ve Kuaförler Odası Başkanı Nurettin Tabaş, konteyner ihtiyacına dikkat çekti.

Yaralar sarılmaya çalışıyor ancak yeterli değil.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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