Hatay esnafı ayağa kalkmaya çalışıyor
Depremin üzerinden 7 ay geçti. Hatay esnafı toparlanmaya, yaralarını sarmaya çalışıyor. Ancak tek başına bu işi başarmaları mümkün değil. İskenderun Bakkallar ve Kuaförler Oda başkanları konteyner ihtiyacı olduğuna dikkat çekti. Devletin esnafa yardımcı olması gerektiği vurgulandı.
Hatay esnafı ayağa kalkmaya çalışıyor. Eski günlerini mumla arıyor.
İskenderun Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Mustafa Çöloğlu, esnafın son durumu hakkında bilgi verdi.
DEVLET DESTEĞİ ŞART
Yıkım büyük oldu. Devletin desteği şart.
Sorunlardan biri de su krizi. Konteynerlerde alt yapı çalışmalarının tamamlanması gerekiyor.
İskenderun Berber ve Kuaförler Odası Başkanı Nurettin Tabaş, konteyner ihtiyacına dikkat çekti.
Yaralar sarılmaya çalışıyor ancak yeterli değil.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi