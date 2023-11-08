Hatay'da Ağır Hasarlı 4 Bina Yıkıldı
Hatay'da, 6 Şubat depremlerinden dolayı ağır hasarlı duruma gelen 4 bina kontrollü bir biçimde yıkıldı.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden en çok etkilenen illerin başında Hatay geliyordu. Hatay'da, merkez Antakya ilçesinde afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar da devam ediyor.
Antakya'da Meydan Mahallesi'nde ağır hasarlı 4 bina, iş makineleri tarafından kontrollü bir biçimde yıkıldı. Ekipler, yıkım öncesinde binaların çevresinde önlem aldı.
İşlemin ardından çıkan molozlar, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı