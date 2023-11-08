Gazze'de 33 İsrail Askeri Öldürüldü

İsrail ile Filistin arasında yaşanan savaş devam ediyor. Gazze'de İsrail'e karşı büyük bir direniş sergileniyor.

7 Ekim'den bu yana bölgede yaşanan çatışmalarda çok sayıda İsrail askeri de hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda ölen 2 askerin daha kimliklerini açıkladı. Söz konusu askerlerin dünkü çatışmalarda öldürüldüğü ifade edildi.

İsrail'in Gazze'deki "kara faaliyetlerini genişletme" açıklamasının ardından 31 Ekim'den bu yana bölgedeki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 33'e çıktı.