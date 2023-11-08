Gazze'de 33 İsrail Askeri Öldürüldü
Gazze'de yaşanan çatışmalarda öldürülen İsrail askerinin sayısı artmaya devam ediyor. İsrail ordusu 2 askerlerinin daha öldürüldüğünü duyurdu. Böylece çatışmada ölen İsrail askeri sayısı 33'e çıktı.
İsrail ile Filistin arasında yaşanan savaş devam ediyor. Gazze'de İsrail'e karşı büyük bir direniş sergileniyor.
7 Ekim'den bu yana bölgede yaşanan çatışmalarda çok sayıda İsrail askeri de hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda ölen 2 askerin daha kimliklerini açıkladı. Söz konusu askerlerin dünkü çatışmalarda öldürüldüğü ifade edildi.
İsrail'in Gazze'deki "kara faaliyetlerini genişletme" açıklamasının ardından 31 Ekim'den bu yana bölgedeki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 33'e çıktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı