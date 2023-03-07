Hatay'da dolu yağışı

Hatay'ın Erzin ilçesinde gece saatlerinde etkili olan dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Hatay'da dolu yağışı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, olumsuz hava koşulları depremzedelere zor anlar yaşatıyor. Meteoroloji Müdürlüğünün uyarılarda bulunduğu bölgelerden Hatay'ın Erzin ile İskenderun ilçeleri arasında yağmur yağışı yerini kısa süreliğine doluya bıraktı.

FINDIK BÜYÜKLÜĞÜNDE

Saat 01.30 sıralarında fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle otobanda seyir halinde olan araç sürücülerinin görüş mesafesi düştü. Otobanda ilerlemekte güçlük çeken çok sayıda sürücü kontrol ışıklarını yakarak, araçlarını durdurup yağışın geçmesini bekledi. Dolu yağışı nedeniyle yol bir anda beyaza büründü. 

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