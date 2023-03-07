Hatay'da dolu yağışı
Hatay'ın Erzin ilçesinde gece saatlerinde etkili olan dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, olumsuz hava koşulları depremzedelere zor anlar yaşatıyor. Meteoroloji Müdürlüğünün uyarılarda bulunduğu bölgelerden Hatay'ın Erzin ile İskenderun ilçeleri arasında yağmur yağışı yerini kısa süreliğine doluya bıraktı.
Hatay'da dolu yağışıhttps://t.co/nQEqNR4TlD pic.twitter.com/JLPUhghWXo— Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 7, 2023
FINDIK BÜYÜKLÜĞÜNDE
Saat 01.30 sıralarında fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle otobanda seyir halinde olan araç sürücülerinin görüş mesafesi düştü. Otobanda ilerlemekte güçlük çeken çok sayıda sürücü kontrol ışıklarını yakarak, araçlarını durdurup yağışın geçmesini bekledi. Dolu yağışı nedeniyle yol bir anda beyaza büründü.