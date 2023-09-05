Hatay'da esnaf ayağa kalkmaya çalışıyor! Kuyumculara yeni iş yerleri teslim edildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kuyumcu esnafı yeni iş yerine kavuştu. Ahşaptan yapılan dükkanlar esnafa teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremde kuyucuların dükkanları yerle bir olmuştu. Yeni işyerlerinin teslim töreni yapıldı.

Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Uğur Fırat, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, yeni çarşıların açılması için çalışma yürüttüklerini söyledi.