Çin'de tayfun devam ediyor! 3 kişi kayıp

Çin’i bu yıl etkisi altına alan 11'inci tayfun olan Haikui Tayfunu, yerel saatle 05.20 sıralarında Fujian eyaletine bağlı Dongshan ilçesinde kıyıya vurdu. Guangdong eyaletinde de etkili olan tayfun nedeniyle kıyı kesimlerde şiddetli rüzgarlar oluştu. Tayfunun yol açtığı şiddetli yağışlar sonucu sokak ve caddeler sular altında kalırken, birçok araç da sel sularına kapılarak sürüklendi. Selde mahsur kalanlar arama kurtarma ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Fujian eyaletinin başkenti Fuzhou’da tayfun nedeniyle yaklaşık 24 saatte 300 milimetreden fazla yağış kaydedildi. Ulusal Yangın ve Kurtarma İdaresi’nin yaptığı açıklamaya göre, Fuzhou kentine bağlı Yongtai ilçesinde 9 kişilik ekibi taşıyan bir itfaiye aracı kurtarma operasyonu sırasında sel sularına kapıldı. Yapılan açıklamada, itfaiye aracındaki 6 kişinin ekipler tarafından kurtarıldığı, kayıp olan 3 kişiyi ise arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Tayfun nedeniyle yaklaşık 114 bin 400 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği eyalette, Fuzhou, Xiamen, Quanzhou ve Putian kentlerinde okullarda eğitime ara verildi. Fuzhou ve Quanzhou havalimanlarında ise çok sayıda uçuş iptal edildi.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Guangdong eyaletinde tayfun nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde dün itibarıyla yaklaşık 28 bin balıkçı teknesi limanlara dönerken, toplam 2 bin 800 kişinin kıyılardaki sığınaklara yerleştirildiği öğrenildi. Kıyı bölgesindeki 25 turistik nokta ile parkların giriş çıkışlara kapatıldığı eyalette, 515 tren ve 23 deniz yolu seferi de askıya alındı. Shantou ve Chaozhou kentlerinde ise okullar kapatılırken, tayfunun batıya doğru ilerlemesinin ardından şiddetinin azalmasının beklendiği ifade edildi.

Haikui Tayfunu'nun pazar günü Tayvan’ın güneyini etkisi altına alması nedeniyle 116 kişi yaralanmış, 260 bin ev ise elektriksiz kalmıştı.