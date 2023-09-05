Buğday üretimi! Buğday ve Ayçiçeği fiyatları açıklandı

Türkiye’de buğday üretimi, hem ekonomik hem de gıda güvenliği açısından önemli bir konudur. Ancak son yıllarda buğday üretiminde yaşanan sorunlar, Türkiye’nin bu alanda kendine yeterliliğini tehlikeye sokmaktadır.

BUĞDAY ÜRETİMİ

Türkiye, dünyanın en çok buğday üreten ve tüketen ülkelerinden biridir. Buğday, Türk mutfağının temel gıda maddelerinden biri olmasının yanı sıra, ekmek, makarna, bisküvi, bulgur gibi birçok yan sanayi ürününün de hammaddesidir. Buğday ayrıca hayvan yemi olarak da kullanılmaktadır. Bu nedenle buğday üretimi, hem insan hem de hayvan beslenmesi için hayati önem taşımaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de 2020 yılında 20,5 milyon ton; 2021 yılında ise 17,6 milyon ton buğday üretimi gerçekleşmiştir. Bu rakamlar, Türkiye’nin son yıllarda buğday üretiminde düşüş yaşadığını göstermektedir. Bu düşüşün başlıca sebepleri arasında kuraklık, gübre ve mazot fiyatlarındaki artış, toprakların verimliliğinin azalması ve tarım politikalarının yetersizliği sayılabilir.

Türkiye’nin buğday üretimindeki düşüş, ithalata bağımlılığı artırmaktadır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, Türkiye 2019-2021 yıllarının ortalamasında 9,5 milyon ton ile Mısır ve Endonezya’nın ardından en çok buğday ithal eden üçüncü ülke olmuştur2. Bu ithalatın büyük bir kısmı, buğdaya dayalı gıda endüstrisini karşılamaya yöneliktir. Ancak bu durum, Türkiye’nin dışa bağımlılığını ve gıda güvenliği riskini artırmaktadır.

Türkiye’nin buğday üretimini artırması ve ithalatını azaltması için yapılması gerekenler nelerdir? Uzmanlar, bu konuda şu önerilerde bulunmaktadır:

Buğday tohumlarının kalitesinin ve verimliliğinin artırılması için araştırma ve geliştirme çalışmalarına önem verilmelidir. Buğday ekim alanlarının genişletilmesi ve toprakların korunması için destekleme politikaları uygulanmalıdır. Buğday üreticilerine uygun fiyat garantisi sağlanmalı ve maliyetlerini düşürecek tedbirler alınmalıdır.

Kuraklık ve iklim değişikliği gibi doğal afetlere karşı sigorta sistemi geliştirilmeli ve çiftçilerin zararları karşılanmalıdır. Buğday tüketimini azaltacak alternatif gıda kaynaklarına yönelinmeli ve israfın önlenmesi için bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

Türkiye’de buğday üretimi, hem ulusal hem de küresel bir sorundur. Bu sorunu çözmek için hem devlet hem de özel sektör el ele vererek çözüm odaklı politikalar geliştirmelidir. Bu sayede Türkiye, hem kendi gıda güvenliğini sağlayacak hem de dünya pazarında rekabet edebilecek bir konuma gelebilecektir.

BUĞDAY FİYATLARI AÇIKLANDI

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,102 liradan satıldı.