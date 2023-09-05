Çaldıkları kredi kartıyla yemek yediler! Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde önceki gün sabaha karşı bir eve giren iki hırsız, 75 bin TL değerinde eşya çaldı. Bir lokantanın güvenlik kamerasına takılan hırsızlar, çaldıkları kredi kartı ile yemek yedi.

Çaldıkları kredi kartıyla yemek yediler! Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı
Yemeği beklerken cüzdan içerisindeki kredi kartlarını inceleyen hırsızlar, güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
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Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde önceki gün sabaha karşı bir eve giren iki pişkin hırsız, 75 bin TL değerinde eşya çaldı. Bir lokantanın güvenlik kamerasına takılan hırsızlar, çaldıkları kredi kartı ile yemek yedi.

 ÇALDIKLARI KARTLA YEMEK YEDİLER

Olay, Çınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Sabaha karşı saat 04.15 sıralarında iki hırsız, göz diktiği evin kapısını açıp içeri girdi. Hane halkının uykuda olduğu saatte eve giren hırsızlar, 70 bin TL değerinde ziynet eşya, bin TL nakit para ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdan, 1 saat ve 4 bin TL değerinde telefonu alıp kayıplara karıştı.

Çaldıkları kredi kartıyla yemek yediler! Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı - Resim : 1

Hırsızlar, hiçbir şey olmamış gibi çaldığı cüzdanın içerisinde bulunan kredi kartı ile lokantaya gidip yemek yedi. Hırsızların yemeği beklerken cüzdan içerisindeki kredi kartlarını incelemesi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çaldıkları kredi kartıyla yemek yediler! Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı - Resim : 2

HIRSIZLAR YAKALANDI


Kamera kayıtlarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğündeki polisler, hırsızların kim olduğunu tespit edip, harekete geçtiler. İlçedeki kameraları tek tek inceleyen polisler, şüpheli iki şahsı yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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