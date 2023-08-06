Hatay'da orman yangını! Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor
Hatay'ın Antakya ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde orman yangını çıktı.
Tahtaköprü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangının sebebi henüz bilinmiyor.
Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte 2 söndürme helikopteri, 15 arazöz ve 2 su tankı sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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