Hatay'ı sağanak ve rüzgar vurdu

Hatay'ın merkezinde ve bazı ilçelerinde şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oldu. Rüzgar ve sağanak pek çok noktada hayatı olumsuz etkiledi.

Hatay'ı sağanak ve rüzgar vurdu
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Hatay'da şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oldu. Kent merkezinde ve bazı illerdeki olumsuz hava koşulları yaşamı da kötü etkiledi. Gece saatlerinde etkili olan rüzgar ve sağanak nedeniyle kent merkezinde bazı yollarda su birikintisi oluştu.

Belen ilçesinde rüzgarın etkisiyle ağaçlar devrildi, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerinin çatısı uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çatının uçtuğu bölgede yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin devrilen ağacı kaldırmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Dörtyol ilçesinde de Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarı ile Numuneevler ve Sanayi mahallelerinde yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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