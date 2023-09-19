Horasan'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 2 ölü çok sayıda yaralı var

Erzurum’un Horasan ilçesinde, yolcu otobüsünün traktör römorkuna çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Horasan'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 2 ölü çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgiye göre, Iğdır’dan İstanbul istikametine giden A.U. yönetimindeki 76 AAN 623 plakalı yolcu otobüsü, sanayi sitesi çıkışında, E.U.'nun kullandığı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

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HORASAN'DA YOLCU OTOBÜSÜ KAZA YAPTI: 2 ÖLÜ ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. Ekipler önce traktörün römorkunu çekti, daha sonra otobüste sıkışan yolcuları çıkardı. Kazada otobüste bulunan 1 yolcu ve traktör sürücü hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Yaralılar Horasan, Köprüköy ve Erzurum’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Horasan'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 2 ölü çok sayıda yaralı var - Resim : 2

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