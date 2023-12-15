İBB Metroları Sayıştay Raporuna Yansıdı

Bir yıl önce görkemli bir törenle açılan ve tartışmalara neden olan İstanbul Dudullu-Bostancı metro hattına ilişkin Sayıştay raporu ortaya çıktı. Rapora göre metro hattı tamamlanmadan 21 bin 601 eksik işle açılmış.

İBB Metroları Sayıştay Raporuna Yansıdı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir işi daha tam anlamıyla tamamlayamadığı ortaya çıktı.

31 Aralık 2022'de açılışı yapılan Dudullu-Bostancı metro hattının henüz tamamlanmadan açıldığı Sayıştay raporuna yansıdı.

Metro hattının %83 tamamlanma oranıyla ve 21 bin 601 eksik işle tamamlandığı belgelendi.

Uzun süre bazı duraklarının çalışmadığı ve teknik anlamda da eksikleri olan hat tartışmalara neden olmuştu.

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# ibb metro # Sayıştay # Bostancı # Dudullu
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