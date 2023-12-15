İBB Metroları Sayıştay Raporuna Yansıdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir işi daha tam anlamıyla tamamlayamadığı ortaya çıktı.

31 Aralık 2022'de açılışı yapılan Dudullu-Bostancı metro hattının henüz tamamlanmadan açıldığı Sayıştay raporuna yansıdı.

Metro hattının %83 tamamlanma oranıyla ve 21 bin 601 eksik işle tamamlandığı belgelendi.

Uzun süre bazı duraklarının çalışmadığı ve teknik anlamda da eksikleri olan hat tartışmalara neden olmuştu.