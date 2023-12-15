İBB Metroları Sayıştay Raporuna Yansıdı
Bir yıl önce görkemli bir törenle açılan ve tartışmalara neden olan İstanbul Dudullu-Bostancı metro hattına ilişkin Sayıştay raporu ortaya çıktı. Rapora göre metro hattı tamamlanmadan 21 bin 601 eksik işle açılmış.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir işi daha tam anlamıyla tamamlayamadığı ortaya çıktı.
31 Aralık 2022'de açılışı yapılan Dudullu-Bostancı metro hattının henüz tamamlanmadan açıldığı Sayıştay raporuna yansıdı.
Metro hattının %83 tamamlanma oranıyla ve 21 bin 601 eksik işle tamamlandığı belgelendi.
Uzun süre bazı duraklarının çalışmadığı ve teknik anlamda da eksikleri olan hat tartışmalara neden olmuştu.