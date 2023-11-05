İETT Otobüsünün Çarptığı 2 Yaşlı Kadın Ağır Yaralandı
E-5 karayolunda İETT otobüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan iki kadına çarptı. Yaşlı kadınlar ağır yaralandı. Kazanın ardından İETT şoförü de fenalaştı.
E-5 karayolu Ankara istikameti Kamiloba ışıklarında, Silivri-Avcılar seferini yapan İETT otobüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 yaşlı kadına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadınlar ağır yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri ağır yaralı kadınları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Kaza sonrası fenalık geçiren otobüs şoförü de hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.