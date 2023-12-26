Iğdır, Tekirdağ ve Amasya'da Şehitler İçin Yürüyüş Yapıldı

Iğdır'da, şehit askerler ve İsrail'in Filistin'deki saldırıları için yürüyüş yapıldı. Kentte bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, terör örgütü PKK'yı kınadı.

Yurttaşlar ellerindeki 100 metrelik Türk bayrağıyla Millet Bahçesi'ne yürüdü. Konuşmalarda Iğdır'ın tek yürek devletinin yanında terörün karşısında olduğu mesajı verildi.

Tekirdağ'da da Yeni Sanayi Sitesi'nde toplanan sürücüler çekici araçlarını Türk bayraklarıyla donattıktan sonra konvoy halinde şehir turu attı. Sürücülerden Osman Uncu, terörü lanetlediklerini söyledi.

Amasya'da ise PKK'ya tepki için İstasyon Köprüsü'nden başlayan yürüyüş, Yavuz Selim Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşe katılanlar istiklal Marşı okudu.