İyi Parti'de Bir İstifa Daha! Tuzla Belediye Başkan Adayı Akın Gürkan İstifa Etti

İYİ Parti'de yaşanan istifalara her geçen yenisi ekleniyor. İYİ Parti'nin, 31 Mart yerel seçimlerinde Tuzla için aday gösterdiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Akın Gürkan partisinden istifa etti.

Gürkan, istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. İftiralara ve haksızlara uğradığını belirten Gürkan, "Parti içindeki kumpaslar ve kişisel ikbal hırslarından uzaklaşarak, daha fazla haksızlığa uğramadan İYİ Parti'den istifa ediyorum" dedi.

Parti içinde kumpaslar kurulduğunu söyleyen Gürkan, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun'u hedef aldı. Gürkan, "İYİ Parti Meclis Grup Başkan Vekili olmuş Sayın İbrahim Özkan kendi sebeplerini öne sürerek istifa etti. Bu istifanın ardından Grup Başkan vekilliği pozisyonu boş kaldı. Nurettin Bey bu konuyu İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun'a ilettiğini onun da 'akşamı bekleyelim' cevabını verdiğini öğrendim. Fakat İl Başkanı Yücel Coşkun hiçbir hamle yapmayarak konuyu adeta sürüncemede bıraktı." dedi.

Akın Gürkan, İYİ Parti İstanbul İl yönetiminin kesin ihraç istemiyle disipline sevk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyeleri arasında yer alıyordu.