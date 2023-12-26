Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Atama! Resmi Gazete'de Yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rekabet Kurulu üyeliğine yeni bir atama gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Atama! Resmi Gazete'de Yayımlandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rekabet Kurulu üyeliğine atama gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, Rekabet Kurulu üyeliğine Ayşe Ergezen atandı. Ergezen'in Rekabet Kurulu üyeliğine getirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Buna göre Rekabet Kurulu üyeliğine, 4054 sayılı Rekabetin Korunması hakkındaki kanunun 22. ve 23'üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince Ayşe Ergezen atandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# cumhurbaşkanı erdoğan # atama # Resmi Gazete
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