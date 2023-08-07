İki gün boyunca denize girmek yasaklandı! İşte denize girmenin yasak olduğu plajlar
Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Karadeniz kıyılarında denize girmek yasaklandı. İki gün boyunca devan edecek yasak Kandıra ilçesindeki bazı plajları kapsıyor.
Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava şartları nedeniyle Kerpe, Kovanağzı ve Miço Koyu dışındaki tüm plajlarda yarın ve çarşamba günü denize girilmesine izin verilmeyecek.
Plajların izin verilen bölümlerinde, mantar dubalarla çevrili, cankurtaran olan yerlerde denize girilmesi uyarısı yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı