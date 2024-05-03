Irak'ın kuzeyinde 32 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 32 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 32 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cesur, Azimli ve Muktedir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 32 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terör örgütlerinin belini doğrultmasına izin vermeyecek, bulundukları bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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