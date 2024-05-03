Bahar alerjisi olanlar dikkat! Uzmanlardan Bahar alerjisi uyarısı

Çocuklarda alerjik reaksiyonlar, baharın gelmesiyle birlikte artış göstermektedir. Bahar aylarıyla birlikte artan çiçeklenme dönemi, çocuklarda alerjik reaksiyon riskini artırmaktadır. Medical Park Ordu Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Beşiroğlu Çetin, bu dönemde alerji belirtileri gösteren çocukların aileleri için önemli bilgilendirmelerde bulundu.

“BU BELİRTİLERE DİKKAT”

Bahar alerjisinde görülebilecek belirtileri anlatan Uzm. Dr. Çetin, “Alerji, genellikle polenler, toz akarları, hayvan tüyleri ve küf mantarları gibi alerjenlere karşı vücudun aşırı tepki vermesiyle ortaya çıkar. Bahar aylarında özellikle polenlerin havada yayılmasıyla alerjik reaksiyonlar artabilir. Bu reaksiyonların hapşırma, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, gece ağız açık uyuma, kaşıntı, gözlerde sulanma, ciltte kızarıklık ve nefes darlığı gibi belirtilerle kendini gösterebilir” diye konuştu.



“Teşhisi takiben uygun tedavi planı belirlenir”

Ailelere düşen görevlere değinen Uzm. Dr. Çetin, “Alerji belirtileri gösteren çocukların ebeveynleri, çocuklarının semptomlarını dikkatle izlemeli ve bir uzmana danışmalıdır. Çocuklarda alerji teşhisi, genellikle bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı veya çocuk alerji uzmanı tarafından yapılır. Teşhisi takiben uygun tedavi planı belirlenir. Tedavi seçenekleri arasında antihistaminik ilaçlar, koruyucu tabletler, burun spreyleri, göz damlaları ve alerji aşıları bulunmaktadır. Ancak, tedaviye başlamadan önce mutlaka bir uzmana danışılmalı ve çocuğun ihtiyaçlarına uygun bir tedavi planı oluşturulmalıdır” ifadelerine yer verdi.



“ÇOCUKLAR OYUN OYNARKEN GÖZLÜK TAKABİLİR”

Uzm. Dr. Çetin, alerjenlerden korunmak için şu tavsiyelerde bulundu:

“Polen sezonunda çocuklar dışarıda oynarken gözlük takabilir, dönüşte ellerini yüzlerini yıkayıp, kıyafetlerini değiştirebilirler. Mümkün olduğunca sabah saatlerinde evden çıkılmamalı, evler bu saatlerde havalandırılmamalıdır. Klima kullanılıyorsa polen filtreleri düzenli olarak değiştirilmelidir. Bu sezonda çamaşırlar dışarıda kurutulmamalıdır. Evde toz ve akarlara karşı önlem almak için yatak ve yastık kılıflarını düzenli olarak haftada bir kere en az 60 derecede yıkamak faydalı olabilir. Çocukların odasında toz tutabilecek halı, pelüş oyuncak, yün içerikli eşyalar kullanılmamalıdır. Evi nemlendirmek için ısı kaynaklarının üzerine ıslak havlu, su kapları koyulmamalı, buhar yapılmamalıdır. Unutmayın, çocuklarda alerji belirtileri ciddi olabilir ve uygun tedaviyle kontrol altına alınabilir. Çocuğunuzun sağlığı için alerjiye dair herhangi bir şüpheniz varsa, bir uzmana danışmaktan çekinmeyin.”