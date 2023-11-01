İşçi Servisi ve Otomobil Çarpıştı! 14 Kişi Yaralandı

Kocaeli'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı. Kazada 14 kişi yaralandı. Yaralananlar tedavi altına alındı.

İşçi Servisi ve Otomobil Çarpıştı! 14 Kişi Yaralandı
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Kocaeli'de Şekerpınar Mahallesi D-100 kara yolu-Anadolu Otoyolu bağlantı yolu Şekerpınar istikametinde seyreden S.D'nin kullandığı 34 LDZ 775 plakalı işçi taşıyan minibüs, yol kenarında duran İ.C. idaresindeki 34 DNJ 558 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücüler ve minibüsteki 9 işçi ile otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı.

İki Aracın Karıştığı Kazada Ortalık Savaş Alanına Döndü: 2 Yaralıİki Aracın Karıştığı Kazada Ortalık Savaş Alanına Döndü: 2 YaralıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Kocaeli # kocaeli # işçi servisi
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