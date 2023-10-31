İki Aracın Karıştığı Kazada Ortalık Savaş Alanına Döndü: 2 Yaralı

Malatya’da iki aracın karıştığı trafik kazasında ortalık savaş alınana döndü. Savrulan araçlardan birinin aydınlatma direğine çarparak durduğu kazada 2 kişi yaralandı.

İki Aracın Karıştığı Kazada Ortalık Savaş Alanına Döndü: 2 Yaralı
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Kaza, saat 22.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Özal Caddesi üzerinde seyir halinde olan M.K. idaresindeki 34 CCD 122 plakalı otomobil ile Y.İ. yönetimindeki 44 ACN 491 plakalı araç, kavşakta çarpıştı. Savrulan araçlardan biri yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak dururken, kazada 2 kişi yaralandı.

Ortalığın savaş alınana döndüğü kazada ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

# Malatya
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